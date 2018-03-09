Смартфон LG G7 Neo окажется клоном iPhone X

Компания LG готовит смартфон G7 Neo, который будет представлен уже до конца весны этого года, и сегодня в сеть выложили его качественные рендеры. Спереди это всем известный iPhone X, поскольку здесь тоже есть монобровь, но разработчики сумели сделать ее более компактной, хотя могли бы и полностью избавиться от нее.

LG G7 Neo

Следует отметить, что вырез в экране LG G7 Neo – это всего лишь попытка хайпануть, поскольку внизу экрана есть очень большая в сравнении с десятым Айфоном рамка, и это может не пойти LG G7 Neo на пользу в плане продаж. Монобровь скрывает голосовой динамик, различные сенсоры и фотокамеру для селфи, которая также потребуется для распознавания лиц. Сам смартфон будет построен на процессоре Qualcomm 845 с восемью ядрами, а его экран будет поддерживать разрешение 3120х1440 пикселей или Quad HD+ при диагонали 6 дюймов и соотношении сторон 18:9.

Вместе с этим у LG G7 Neo окажутся 6 Гб RAM и постоянная память на 128 гигабайтов, а вот слот microSD пока что не упоминается. Задняя камера, как видно на рендере, будет двойной, а тыльную панель, судя по всему, сделают металлической, и вот это уже явное конкурентное преимущество на фоне стеклянных новинок от Samsung и Apple, которые могут разбиться в любую минуту.

Максим Мишенев, MobileDevice


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