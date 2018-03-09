Смартфон Umidigi A1 построен на новом CPU MT6739

Компания Umidigi, ранее известная как Umi, представила новый смартфон A1 с новым же процессором MT6739 от MediaTek. Мобильник поступит в продажу уже этой весной, и его цена приятно удивит даже фанатов Xiaomi.



Как утверждается, стоимость нового Umidigi A1 на момент старта продаж не превысит 100 долларов США , но при этом у него будет порт USB-C вместе с поддержкой 10-ваттной быстрой зарядки, плюс добавят два слота под SIM-карты и поддержку карт microSD. Обещано умение смартфона работать во всех сотовых сетях мира, во что пока что верится с трудом, плюс у него будут 2 Гб RAM и 16 Гб постоянной памяти, что при его цене вполне себе неплохо.



Кроме того, Umidigi A1 оснастят экраном 5,5 дюйма с очень маленькими рамками по периметру, так что по габаритам его можно будет сравнить с 5-дюймовыми смартфонами. Все это производитель приправит самой современной на данный момент ОС Android 8.1 Oreo, и ходят слухи о фирменной оболочке от Umi, хотя пока что подтверждений ее существования нет. Купить Umidigi A1 получится только в Китае, поскольку Umidigi – это представитель третьего эшелона, но будьте осторожны: в прошивках этого бренда регулярно встречаются встроенные вредоносы.