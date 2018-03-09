Пресс-фото смартфонов Huawei P20, P20 Lite и P20 Pro

Популярный блогер Эван Бласс под ником @evleaks опубликовал в Twitter пресс-фото грядущих смартфонов Huawei P20, P20 Lite и P20 Pro, презентация которых состоится 27 марта.

Huawei P20 Pro

Снимки подтверждают использование у всех трёх моделей вырезов в верхней части дисплея, аналогичных с iPhone X. Huawei P20 и P20 Lite будут оснащены двойными основными камерами, а P20 Pro – тройной, на что намекал сам производитель.

Huawei P20 Pro

Приглашение Huawei на мероприятии в Париже содержит слоган «See Mooore with AI», намекающий на упор на функции искусственного интеллекта. Исходя из этого можно сделать предположение, что третья камера P20 Pro послужит для распознавания объектов. Примечательно, что у Huawei P20 Pro будет версия с необычной градиентной расцветкой.

Huawei P20 Pro
Huawei P20 Pro Back

Помимо этого, нидерландский ресурс Telefoon Abonnement обнародовал постер из китайской социальной сети Weibo, который тоже указывает на тройную камеру и вырез вверху дисплея у грядущего смартфона Huawei.

Huawei P20 Series

Huawei P20

Huawei P20 отличается от P20 Pro отсутствием третьей камеры и градиентной расцветки. Наверняка различий у моделей больше, но пока это всё что известно.

Huawei P20
Huawei P20

Huawei P20 Lite

Примечательно, что только лишь P20 Lite будет оснащен сканером отпечатков пальцев на тыльной панели. Исходя из имеющейся информации, данная модель оснащена 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением 2280?1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, основной 16- и 2-Мп камерой, фронтальной 24-Мп камерой, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ, аккумулятором ёмкостью 2900 мАч, а также ОС Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0.

Huawei P20 Lite
Huawei P20 Lite

Цены

Согласно заявлениям редактора сайта WinFuture Роланда Квандта, P20 Pro в европейских странах будет стоить €899, P20 – €670, а P20 Lite – €369.




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