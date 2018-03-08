Google Android P: все нововведения ОС

Google традиционно в марте представила новую версию Android для разработчиков под индексом «P». Предположительно, финальная версия получит название «Pie» – сладкий пирог.

Google Androfid P

Новую версию ОС впервые не получат устройства линейки Nexus, а только лишь первое и второе поколение Pixel. Ниже мы рассмотрим важнейшие нововведения Android P Developer Preview 1.

Поддержка «козырьков»

В соответствии с новой модой на вырез в верхней части дисплея в стиле Apple iPhone X, Google добавила автоматическое определение наличия выреза и подстройку интерфейса под него. Это было сделано с целью упрощения разработки приложений. Из-за этого часы были перенесены с правой в левую часть экрана.

Android P
Android P

Недавно прошедшая выставка MWC 2018 показала, что производители смартфонов уже скопировали «козырёк» у iPhone X в своих устройствах, поэтому нововведения будет очень полезно разработчикам. По крайней мере до того, как Apple не придумает ничего оригинальней.

Новый дизайн ОС

В очередной раз в Android был изменен дизайн стандартных окон, включая шторки уведомлений, настроек и прочие. Пункты и разделы в меню теперь имеют закругленные углы (ещё одна тенденция, позаимствованная у iPhone X), а интерфейс стал более светлым и красочным.

Google Android P
Google Android P

Шторка уведомлений получила функцию «умных» быстрых ответов (Smart replies) на сообщения из мессенджеров с учетом контекста. Например при ответе на сообщение в стиле «Что на счет суши?» предлагаются положительный, нейтральный и отрицательный варианты ответа.

Google Android P
Google Android P

Поддержка нескольких камер

Android P получил нативную поддержку двойных камер, что упростит процесс настройки двойных камер и разработку приложений для эффекта размытия заднего фона. Помимо этого, была добавлена функция съемки сразу с двух камер для создания 3D-эффекта.

Тем не менее, многие производители смартфонов уже успели разработать собственное ПО для поддержки двойных камер и неясно, насколько востребованным окажется родное API.

Навигация внутри зданий

В Android P была добавлена поддержка протокола Wi-Fi IEEE 802.11mc (RTT), что в перспективе позволит использовать карты для навигации внутри зданий, где GPS имеет высокую погрешность. В то же время точность Wi-Fi RTT составляет 1-2 метра.

Android P

Прочие нововведения

  • Сторонние приложения смогут получить доступ к защищённым элементам системы и использовать смарт-платежи по NFC;
  • Появилась функция анализа состояния мобильной сети. Если сеть перегружена, то некоторые неважные данные могут быть загружены позднее;
  • На смену BitmapFactory приходит ImageDecoder, обеспечивая лучшее декодирование, масштабирование, пост-обработку и поддержку анимированных изображений;
  • Портретный режим переименован в режим блокировки поворота. Появилась новая функция, позволяющая поворачивать экран, даже если автоматический поворот отключён. Для этого на панели навигации появилась новая иконка;
  • При перемещении курсора по тексту часть текста увеличивается;
  • При выделении текста появилось больше возможностей по взаимодействию с ним;
  • При вводе графического ключа на заблокированном экране рисунок исчезает за пальцем, чтобы посторонние не могли его подсмотреть;
  • Функция «Не беспокоить» вместо трёх разных режимов («Полная тишина», «Только будильник» и «Приоритет») предлагает один – «Не беспокоить». Его можно настроить по своему усмотрению;
Google Android P
Google Android P
  • Появилась вибрация при открытии центра уведомлений. Функция отключается в настройках;
  • При отображении видео в режиме «картинка в картинке» можно перейти к настройкам данного приложения;
  • В настройках иконки всех разделов теперь разноцветные, что упрощает навигацию по ним. Обновилось меню поиска;
  • В меню для разработчиков появилась опция Feature Flags, являющаяся аналогом Chrome Flags в браузере Chrome. Путём активации разных разделов можно получить доступ к находящимся в разработке функциям;
  • В настройках приложений функция «Остановить» и «Удалить» теперь находятся в выпадающем меню;
  • Функция постоянно активного дисплея теперь показывает процент заряда аккумулятора. Кроме того, текст уведомлений отображается по центру экрана;
  • Обновлённое меню быстрых настроек. Список теперь пролистывается по вертикали, а не по горизонтали;
Android P Developer Preview
  • Иконка ночного режима в меню быстрых настроек отображает расписание;
  • Активация режима экономии энергии больше не меняет цвет панели уведомлений на оранжевый;
  • Режим экономии энергии можно активировать при заряде аккумулятора от 5% до 70%;
  • Появилась возможность подключения до пяти разных устройств по Bluetooth;
  • На смартфонах Pixel при зажатии кнопки питания можно сделать скриншот;
android-p-power-screenshot
  • Встроенный инструмент для редактирования скриншотов;
  • На смартфонах Pixel появилось полностью новое меню регулировки громкости. Кроме того, по умолчанию теперь изменяется не громкость звонка, а громкость мультимедиа;
  • Обновлённый лончер для смартфонов Pixel;
  • Поддержка формата изображений HEIF и профиля HDR VP9 Profile 2 для отображения HDR-контента;
  • Новые API для работы с машинным обучением;
  • Функция автозаполнения теперь поддерживается и в менеджерах паролей;
  • Новые API для работы со сканером отпечатков пальцев повышают безопасность и позволяют свайпами по датчику перемещаться по тексту;
  • Приложения, использующие Network Security Configurations, будут блокировать незащищённые HTTP-сайты;
  • Ограничение доступа приложений, работающих в фоне, к микрофону и камере. Если приложение не отображается на экране, то оно не может запустить камеру или микрофон, чтобы шпионить за пользователем;
  • Новая анимация открытия и возврата в приложение;
Android P
  • Улучшение режима Doze, функции App Standby и контроля за приложениями в фоне для улучшения автономности;
  • Изменения в среде ART способствуют повышении скорости работы приложений и снижении потребления ими энергии;
  • Приложения, написанные с помощью Kotlin, будут работать значительно быстрее;
  • Новая «пасхалка» в настройках.

Где скачать и дата выхода следующих версий

Эта версия является самой ранней и нестабильной, поэтому Google не рекомендует пользоваться ей в повседневной жизни. Кроме того, ОС имеет далеко не окончательный перечень нововведений. Более подробная информация о Android P будет оглашена на конференции Google I/O для разработчиков с 8 по 10 мая.

Первая публичная бета Android P уже доступна для Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel XL 2 и планшета Pixel C. Скачать Android P Developer Preview без регистраций и СМС можно с официального сайта Android по ссылке. Google выпустит ещё пять бета-версий, а финальная версия выйдет приблизительно осенью.

Владельцы смартфонов под управлением Android 8.0 Oreo могут частично опробовать новую ОС установив Pixel Launcher 9.0, полностью стилизованный под Android P.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Спустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дорожеСпустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дороже
Игровой смартфон Nubia засветился на рендерахИгровой смартфон Nubia засветился на рендерах
Sonim XP8 назван самым прочным смартфоном в миреSonim XP8 назван самым прочным смартфоном в мире
Главные подробности Huawei P20 и Mate 20 раскрыты до презентацииГлавные подробности Huawei P20 и Mate 20 раскрыты до презентации
Смартфон HTC Desire 12 Plus засветился в подробностяхСмартфон HTC Desire 12 Plus засветился в подробностях
Блок рекламы


Похожие новости
Google выпустил ОС Android P Developer PreviewGoogle выпустил ОС Android P Developer Preview
Android P научит смартфоны работать мышкой и клавиатурой для ПКAndroid P научит смартфоны работать мышкой и клавиатурой для ПК
Google выпустил превью новой версии Android P. Добавлена поддержка выступа, как у iPhone XGoogle выпустил превью новой версии Android P. Добавлена поддержка выступа, как у iPhone X
Google официально запускает Android PGoogle официально запускает Android P
Визуальный поиск Google Lens станет доступен на всех Android-смартфонахВизуальный поиск Google Lens станет доступен на всех Android-смартфонах
Gboard для Android теперь поддерживает более 300 языковGboard для Android теперь поддерживает более 300 языков
Разработчики увидят следующий Android в середине мартаРазработчики увидят следующий Android в середине марта
Google для iOS интегрировался с iMessageGoogle для iOS интегрировался с iMessage
Google выпустит Android P Developer Preview в мартеGoogle выпустит Android P Developer Preview в марте
Смартфон Huawei Y5 Lite (2018) получит Android 8 Oreo GoСмартфон Huawei Y5 Lite (2018) получит Android 8 Oreo Go
Последние новости
Подгружаем последние новости