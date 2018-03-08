Google Android P: все нововведения ОС

Google традиционно в марте представила новую версию Android для разработчиков под индексом «P». Предположительно, финальная версия получит название «Pie» – сладкий пирог.

Новую версию ОС впервые не получат устройства линейки Nexus, а только лишь первое и второе поколение Pixel. Ниже мы рассмотрим важнейшие нововведения Android P Developer Preview 1.

Поддержка «козырьков»

В соответствии с новой модой на вырез в верхней части дисплея в стиле Apple iPhone X, Google добавила автоматическое определение наличия выреза и подстройку интерфейса под него. Это было сделано с целью упрощения разработки приложений. Из-за этого часы были перенесены с правой в левую часть экрана.

Недавно прошедшая выставка MWC 2018 показала, что производители смартфонов уже скопировали «козырёк» у iPhone X в своих устройствах, поэтому нововведения будет очень полезно разработчикам. По крайней мере до того, как Apple не придумает ничего оригинальней.

Новый дизайн ОС

В очередной раз в Android был изменен дизайн стандартных окон, включая шторки уведомлений, настроек и прочие. Пункты и разделы в меню теперь имеют закругленные углы (ещё одна тенденция, позаимствованная у iPhone X), а интерфейс стал более светлым и красочным.

Шторка уведомлений получила функцию «умных» быстрых ответов (Smart replies) на сообщения из мессенджеров с учетом контекста. Например при ответе на сообщение в стиле «Что на счет суши?» предлагаются положительный, нейтральный и отрицательный варианты ответа.

Поддержка нескольких камер

Android P получил нативную поддержку двойных камер, что упростит процесс настройки двойных камер и разработку приложений для эффекта размытия заднего фона. Помимо этого, была добавлена функция съемки сразу с двух камер для создания 3D-эффекта.

Тем не менее, многие производители смартфонов уже успели разработать собственное ПО для поддержки двойных камер и неясно, насколько востребованным окажется родное API.

Навигация внутри зданий

В Android P была добавлена поддержка протокола Wi-Fi IEEE 802.11mc (RTT), что в перспективе позволит использовать карты для навигации внутри зданий, где GPS имеет высокую погрешность. В то же время точность Wi-Fi RTT составляет 1-2 метра.

Прочие нововведения

Сторонние приложения смогут получить доступ к защищённым элементам системы и использовать смарт-платежи по NFC;

Появилась функция анализа состояния мобильной сети. Если сеть перегружена, то некоторые неважные данные могут быть загружены позднее;

На смену BitmapFactory приходит ImageDecoder, обеспечивая лучшее декодирование, масштабирование, пост-обработку и поддержку анимированных изображений;

Портретный режим переименован в режим блокировки поворота. Появилась новая функция, позволяющая поворачивать экран, даже если автоматический поворот отключён. Для этого на панели навигации появилась новая иконка;

При перемещении курсора по тексту часть текста увеличивается;

При выделении текста появилось больше возможностей по взаимодействию с ним;

При вводе графического ключа на заблокированном экране рисунок исчезает за пальцем, чтобы посторонние не могли его подсмотреть;

Функция «Не беспокоить» вместо трёх разных режимов («Полная тишина», «Только будильник» и «Приоритет») предлагает один – «Не беспокоить». Его можно настроить по своему усмотрению;

Появилась вибрация при открытии центра уведомлений. Функция отключается в настройках;

При отображении видео в режиме «картинка в картинке» можно перейти к настройкам данного приложения;

В настройках иконки всех разделов теперь разноцветные, что упрощает навигацию по ним. Обновилось меню поиска;

В меню для разработчиков появилась опция Feature Flags, являющаяся аналогом Chrome Flags в браузере Chrome . Путём активации разных разделов можно получить доступ к находящимся в разработке функциям;

Flags в браузере . Путём активации разных разделов можно получить доступ к находящимся в разработке функциям; В настройках приложений функция «Остановить» и «Удалить» теперь находятся в выпадающем меню;

Функция постоянно активного дисплея теперь показывает процент заряда аккумулятора. Кроме того, текст уведомлений отображается по центру экрана;

Обновлённое меню быстрых настроек. Список теперь пролистывается по вертикали, а не по горизонтали;

Иконка ночного режима в меню быстрых настроек отображает расписание;

Активация режима экономии энергии больше не меняет цвет панели уведомлений на оранжевый;

Режим экономии энергии можно активировать при заряде аккумулятора от 5% до 70%;

Появилась возможность подключения до пяти разных устройств по Bluetooth;

На смартфонах Pixel при зажатии кнопки питания можно сделать скриншот;

Встроенный инструмент для редактирования скриншотов;

На смартфонах Pixel появилось полностью новое меню регулировки громкости. Кроме того, по умолчанию теперь изменяется не громкость звонка, а громкость мультимедиа;

Обновлённый лончер для смартфонов Pixel;

Поддержка формата изображений HEIF и профиля HDR VP9 Profile 2 для отображения HDR-контента;

Новые API для работы с машинным обучением;

Функция автозаполнения теперь поддерживается и в менеджерах паролей;

Новые API для работы со сканером отпечатков пальцев повышают безопасность и позволяют свайпами по датчику перемещаться по тексту;

Приложения, использующие Network Security Configurations, будут блокировать незащищённые HTTP-сайты;

Ограничение доступа приложений, работающих в фоне, к микрофону и камере. Если приложение не отображается на экране, то оно не может запустить камеру или микрофон, чтобы шпионить за пользователем;

Новая анимация открытия и возврата в приложение;

Улучшение режима Doze, функции App Standby и контроля за приложениями в фоне для улучшения автономности;

Изменения в среде ART способствуют повышении скорости работы приложений и снижении потребления ими энергии;

Приложения, написанные с помощью Kotlin, будут работать значительно быстрее;

Новая «пасхалка» в настройках.

Где скачать и дата выхода следующих версий

Эта версия является самой ранней и нестабильной, поэтому Google не рекомендует пользоваться ей в повседневной жизни. Кроме того, ОС имеет далеко не окончательный перечень нововведений. Более подробная информация о Android P будет оглашена на конференции Google I/O для разработчиков с 8 по 10 мая.

Первая публичная бета Android P уже доступна для Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel XL 2 и планшета Pixel C. Скачать Android P Developer Preview без регистраций и СМС можно с официального сайта Android по ссылке . Google выпустит ещё пять бета-версий, а финальная версия выйдет приблизительно осенью.