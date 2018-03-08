Флагман OnePlus 6 получит новый формат экрана

Смартфон OnePlus 6, анонс которого ожидается в июне текущего года, может порадовать (или огорчить) новым, еще более вытянутым экраном. OnePlus 5 был наделен панелью 16:9, OnePlus 5Т получил экран 18:9, а грядущий флагман окажется намного более вытянутым в сравнении даже с Samsung S9.

OnePlus 6

В корейском мобильнике используется экран 18,5:9, а у нового OnePlus 6 будет сразу 19:9, что может понравиться далеко не всем. Такой формат дисплея заточен в первую очередь под веб-серфинг и потребление контента, но пока сложно сказать, насколько он удобен в других приложениях. В оснащение OnePlus 6 войдут топовый процессор Qualcomm 845, 6 или 8 Гб оперативной памяти, от 64 до 256 Гб ROM и прошивка Android 8.1 Oreo с оболочкой Oxygen OS.

К недостаткам OnePlus 6 заранее отнесем стеклянную заднюю панель, сделанную для работы беспроводной зарядки – она в десятки раз более хрупкая по сравнению с прочным металлическим корпусом OnePlus 5Т. Добавим, что OnePlus 6 набирает практически 277 000 баллов в бенчмарке AnTuTu, что является новым рекордом.

Максим Мишенев, MobileDevice


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