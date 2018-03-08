TENAA показал смартфон Huawei P20 Lite

Китайский регулятор TENAA провел тестирование смартфона Huawei P20 Lite и не упустил возможность поделиться его рендерами со всем миром. Напомним, что это базовая из четырех моделей новой серии Р20, анонс которой запланирован на 27 марта этого года.



Согласно предоставленному описанию, новый Huawei P20 Lite готов предложить покупателю набор из трех камер – фронтальной 24 Мп и основной 16+2 Мп. Помимо этого, в его арсенале окажутся батарея на 2900 мАч, 64 Гб постоянной памяти, процессор Kirin 659 на восемь ядер и сканер отпечатков пальцев на задней панели. беспроводной зарядки не будет, но зато будет большой экран в новом формате 19:9, то есть очень вытянутый, с поддержкой разрешения Full HD+ и диагональю 5,85 дюйма.

