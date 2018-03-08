Google выпустил ОС Android P Developer Preview

Интернет-гигант Google сдержал слово и выпустил мобильную ОС Android P Developer Preview. Это ранняя бета-версия, ориентированная на разработчиков, и ее исходный код уже официально опубликован в сети. Всего выйдет пять версий Android P Developer Preview, то есть на одну больше, чем год назад в случае с Android 8.

Android P Developer Preview

Изменений в системе масса, и хоть многие из них скрыты от глаз, некоторые все же нельзя не заметить. Как сообщили первые тестеры, Google полностью поменял дизайн верхней шторки, и пока что сложно сказать, лучше стало или все-таки хуже. Штатный лаунчер Pixel тоже изменился, равно как и меню настроек – его опять полностью перекроили. Помимо этого, нарисован новый ползунок регулировки громкости, а также заменен индикатор заряда батареи. Как видно, в Android P Developer Preview все изменения кроются вокруг внешности – видимо, Google не видит, что нужно менять именно в программной части.

Будем надеяться, что во второй бете нам все же предложат нововведения в работе самой системы, хотя Google вполне может пойти по пути Apple и сконцентрироваться на бесполезных функциях, например, на анимоджи, интересных только детям и взрослым с низким уровнем IQ. Премьера финальной версии Android P ожидается в третьем квартале этого года, то есть уже до конца сентября полностью готовая система увидит свет и начнет свое распространение.

Максим Мишенев, MobileDevice


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