Смартфон HomTom HT70 работает от батареи на 10 000 мАч

Компания HomTom из Китая официально представила новый стильный смартфон HT70, который гарантированно не разрядится в самый неподходящий момент, в отличие от Айфонов. Для этого у него есть батарея сразу на 10 000 мАч, но при этом он получил еще и довольно тонкий корпус.

HomTom HT70

Смартфон HomTom HT70 наделен 4 Гб оперативной памяти и накопителем на 64 гигабайта, а его экран с диагональю 6 дюймов и разрешением HD+ или 1440х720 пикселей получил усиленное стекло Gorilla Glass. Внутри мобильника стоит популярный в бюджетном сегменте процессор MediaTek MT6750T с повышенной тактовой частотой, а на корпус выведены дактилоскоп и три фотокамеры – спереди 13 и сзади 16+5 Мп с поддержкой портретного режима съемки.

Батарея HomTom HT70 умеет заряжаться быстро по USB-C с силой тока 3А и напряжением 9В, но беспроводная зарядка здесь не реализована. К характеристикам мобильника относятся модуль LTE, два слота под SIM-карты, слот microSD и ОС Android 7, которую в скором будущем обновят до Android 8 Oreo – производитель уже готовит соответствующую прошивку. Старт продаж HomTom HT70 назначен на апрель этого года, но пока что цена этого смартфона не сообщается. Купить его можно будет напрямую в Китае.

Максим Мишенев, MobileDevice


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