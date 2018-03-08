Новые снимки раскрыли настоящий дизайн смартфона Huawei Y9 (2018)

Опубликованы новые фотографии смартфона Huawei Y9 (2018), на этот раз не рендеры, а именно «живые» снимки. С учетом приближающегося анонса можно сделать вывод, что снимки эти вполне достоверны, тем более что опубликовала их FCC – федеральная комиссия по связи.



К фотографиям Huawei Y9 (2018) были приложены и его характеристики – смартфон гарантированно получит экран Full HD+ с диагональю 6 дюймов и вытянутой формой, 3 или 4 Гб оперативной памяти, накопитель на 64 гигабайта и корпус из металла. У смартфона не будет скоростной зарядки, равно как и порта USB-C, который в данном случае заменен на старый разъем microUSB 2.0. Зато Huawei Y9 (2018) получил отдельный вход под наушники, плюс у него есть сразу четыре камеры – спереди 16+2 и сзади 13+2 Мп, все с автофокусом.



Смартфон позволяет устанавливать карты microSD до 128 гигабайтов и работает на базе некоего 8-ядерного процессора, к тому же у него есть модуль LTE и прошивка EMUI 8 на базе Android 8 Oreo. По предварительным данным, старт продаж Huawei Y9 (2018) состоится в апреле этого года, ну а в конце этого месяца Huawei покажет сразу четыре флагманских смартфона серии Р20 – их анонс пройдет 27 числа в Париже.