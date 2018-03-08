Google выпустил превью новой версии Android P. Добавлена поддержка выступа, как у iPhone X

Google выпустил первую бета-версию нового Android P. Полное название системы (обычно поисковик называет номерные версии в честь сладостей) пока неизвестна. В компании настаивают, что сборка предназначена исключительно для разработчиков. Скачать ее могут владельцы Pixel, Pixel XL, Pixel 2 и Pixel 2 XL и те, кто пользуются симулятором Android на компьютере. В то же время P убирает из списка актуальных устройств Nexus 5X, Nexus 6P, планшет Pixel C и, вероятно, медиаплеер Nexus Player. Эти устройства не смогут обновиться до новой версии после ее полного релиза, пишут AIN.UA.

Google выпустил превью новой версии Android P. Добавлена поддержка выступа, как у iPhone X

Симуляция «челки», как у iPhone X

Самое заметное нововведение: дружественный к «челке» интерфейс статус-бара, в котором часы перемещаются влево, а иконки — перегруппировываются. Если иконок в одном из углов будет слишком много, система покажет небольшую точку.

Google выпустил превью новой версии Android P. Добавлена поддержка выступа, как у iPhone X

Симуляция в реальной жизни. Фото: The Verge

Google позволит девелоперам запускать виртуальную симуляцию нескольких вариантов «моноброви». Очевидно, свою роль в этом сыграла MWC. Выставка показала, что дизайнерский элемент прочно закрепился среди новейших Android-смартфонов.

Google выпустил превью новой версии Android P. Добавлена поддержка выступа, как у iPhone X

Новый вид уведомлений и быстрые ответы

Среди других изменений: улучшенные нотификации, которые отображают больше контекстной информации. Отныне уведомления также поддерживают быстрые ответы. Их генерирует специальный ИИ. Ранее предиктивную систему тестировали в приложении Google Allo и почтовике Gmail.

Есть и другие новинки:

  • улучшенный API для поддержки нескольких камер. Смартфоны с двойной и тройной оптикой смогут обрабатывать несколько потоков одновременно или выделять главный.
  • поддержка протокола WiFi RTT. Это позволит использоваться на картах позиционирование внутри помещений
    Google выпустил превью новой версии Android P. Добавлена поддержка выступа, как у iPhone X
  • открытый API для NFC-платежей. Приложения смогут получать доступ к защищенной информации и проводить транзакции.
  • поддержка кодеков HDR VP9 Profile 2 и HEIF для фото и видео. Они более эффективно используют память устройства.
  • улучшенное автозаполнение. Функция поможет в работе менеджеров паролей.
  • обновленная система энергоэффективности. Добавлена проверка для фоновых приложений, которые продолжают подключение к сети.
  • усиление безопасности. Фоновые приложения не смогут получать доступ к микрофону, камере или сенсорам устройства.
  • предупреждения об установке устаревшего софта. Если разработчик не будет пользоваться последними SDK при разработке, во время инсталляции перед пользователем появится окно, уведомляющее о legacy-статусе софта.

Заметны небольшие визуальные апдейты: Google изменил внешний вид док-панели, выделив ее светлым цветом. Иконки в меню стали ярче, а быстрое управление настройками получило упрощенный интерфейс. Кроме того, чаще используется фирменный шрифт, который используется для брендинга серии Pixel.

Google выпустил превью новой версии Android P. Добавлена поддержка выступа, как у iPhone X

Новый вид дока

Это не полный список изменений — больше разработчики и пользователи узнают во время анонса на конференции Google I/O. Она пройдет в мае. Релиз Android P состоится не ранее осени. Как всегда, стоит ожидать проблем с фрагментацией. Предыдущая версия Android под названием Oreo установлена сейчас всего на 1,1% устройств. 81% пользуется более старыми версиями: Nougat, Marshmallow и Lollipop.


Михаил Сапитон, AIN


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