Google официально запускает Android P

Google официально запускает Android P

Google официально анонсировала следующую версию своей мобильной операционной системы Android P, которую вы можете ожидать на некоторых мобильных телефонах в этом году.

До сих пор было представлено только несколько новых функций, но они включают поддержку дисплеев с надписями, вдохновленными iPhone X.

Android P будет доступен со стороны просмотра разработчика, а это значит, что вам нужно будет зарегистрироваться в Google в качестве разработчика.

Также вам придется установить раннюю версию программного обеспечения.

Окончательная дата релиза Android P еще не подтверждена, но это должно случится в третьем квартале 2018 года, как это было в случае с Android 8.0 Oreo.

Google будет добавлять новые функции для общественности в ближайшие месяцы.

Поддержка абонентов означает, что разработчикам не придется слишком беспокоиться о том, что их приложения переключаются в полноэкранный режим.

В верхней части дисплея почти все должно обрабатываться автоматически.

К слову, Android P также способен транслировать каналы с двух камер одновременно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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