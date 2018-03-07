Google официально запускает Android P
Google официально анонсировала следующую версию своей мобильной операционной системы Android P, которую вы можете ожидать на некоторых мобильных телефонах в этом году.
До сих пор было представлено только несколько новых функций, но они включают поддержку дисплеев с надписями, вдохновленными iPhone X.
Android P будет доступен со стороны просмотра разработчика, а это значит, что вам нужно будет зарегистрироваться в Google в качестве разработчика.
Также вам придется установить раннюю версию программного обеспечения.
Окончательная дата релиза Android P еще не подтверждена, но это должно случится в третьем квартале 2018 года, как это было в случае с Android 8.0 Oreo.
Google будет добавлять новые функции для общественности в ближайшие месяцы.
Поддержка абонентов означает, что разработчикам не придется слишком беспокоиться о том, что их приложения переключаются в полноэкранный режим.
В верхней части дисплея почти все должно обрабатываться автоматически.
К слову, Android P также способен транслировать каналы с двух камер одновременно.
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07.03.2018 19:01