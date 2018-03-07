Появилось новое фото и характеристики Meizu 15 Plus

В честь 15-летнего юбилея компании Meizu будет выпущена специальная серия смартфонов Meizu 15. Сегодня в сети были опубликованы фотографии фронтальной панели старшей модели с приставкой «Plus».

Meizu 15 Plus

По снимку можно сказать, что Meizu не стала повторять за Apple с ее фирменным «козырьком» в iPhone X. Новинка получит ровный прямоугольный дисплей с очень тонкими рамками. Тыльная панель выполнена из стекла, а основу корпуса составляет металл.

Из-за тонких рамок была убрана фирменная многофункциональная кнопка mTouch, которую заменила программная mBack, расположенная в нижней части дисплея и работающая с жестами, а также различающая силу нажатия. Сканер отпечатков пальцев разместят на правой грани смартфона, как это было в недавнем Meizu M6s.

Помимо этого, на ресурсе android.com появилась информация сразу о трёх смартфонах Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite. Предположительно, устройства будут построены на базе топовых чипсетов Qulacomm или Samsung вместо MediaTek, а Meizu 15 представят уже в апреле.


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