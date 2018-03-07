Визуальный поиск Google Lens станет доступен на всех Android-смартфонах
Google объявил, что технология визуального поиска Google Lens будет запущена на всех Android-смартфонах с установленным сервисом Google Фото.
Это значит, что с помощью приложения пользователи смогут сканировать объекты окружающего мира и находить информацию о них в Google. Для этого достаточно будет навести камеру устройства на заинтересовавший объект. Например, чтобы узнать больше о местной достопримечательности, роде деятельности местной компании и т.п.
Некоторые смартфоны также получат доступ к Lens через Google Assistant, включая флагманские модели Samsung, Huawei, LG, Motorola, Sony и HMD/Nokia.
Чтобы воспользоваться Google Lens, нужно установить последнюю версию приложения Google Фото. Обновление запускается постепенно.
В приложении фотосервиса для iOS эта функциональность появится «в скором времени».
Напомним, что Google представил систему визуального поиска Google Lens, которая позволяет Android-устройству «понимать», что находится на изображении, на конференции I/O в мае 2017 года.
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