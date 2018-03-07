Визуальный поиск Google Lens станет доступен на всех Android-смартфонах

Google объявил, что технология визуального поиска Google Lens будет запущена на всех Android-смартфонах с установленным сервисом Google Фото.

Это значит, что с помощью приложения пользователи смогут сканировать объекты окружающего мира и находить информацию о них в Google . Для этого достаточно будет навести камеру устройства на заинтересовавший объект. Например, чтобы узнать больше о местной достопримечательности, роде деятельности местной компании и т.п.

Некоторые смартфоны также получат доступ к Lens через Google Assistant, включая флагманские модели Samsung, Huawei , LG, Motorola, Sony и HMD/Nokia.

Чтобы воспользоваться Google Lens, нужно установить последнюю версию приложения Google Фото. Обновление запускается постепенно.

В приложении фотосервиса для iOS эта функциональность появится «в скором времени».