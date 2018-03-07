LG G7: первые изображения флагмана

Сайт Technobuffalo и дизайнер @VenyaGeskin1, на основе утечек, разработали рендеры нового флагманского смартфона LG G7.

Изображения показывают, что новинка южнокорейского производителя получит вырез в верхней части экрана, в которой расположится фронтальная камера и датчики. Корпус смартфона стеклянный, с металлической рамкой в основе.

LG G7 оснастят 6-дюймовым дисплеем с разрешением 3120?1440 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, двойную камеру с модулями на 16+16 Мп, и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Аппаратной основой нового флагмана станет процессор Snapdragon 845 в тандеме с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 64 или 128 ГБ.

Дата официального дебюта LG G7 пока неизвестна.