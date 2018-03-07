Gboard для Android теперь поддерживает более 300 языков

Google объявил, что виртуальная клавиатура Gboard для Android получила поддержку более чем 20 новых языков, среди которых традиционный и упрощённый китайский и корейский.

Общее количество языков, поддерживаемых Gboard, теперь составляет больше 300. На этих языках общаются 74% мирового населения нашей планеты.

В настоящее время Google также работает над добавлением поддержки менее известных и используемых языков, таких как манкс и маори.

Напомним, что виртуальная клавиатура со встроенным поиском Gboard стала доступна для устройств на базе Android в декабре 2016 года.

В марте 2017 в Gboard для Android появились подсказки эмодзи и GIF, возможность делиться GIF в поддерживаемых приложениях, улучшенный голосовой набор и новые темы оформления. А в июне разработчики добавили в приложение новый способ поиска эмодзи – через рисунок.