Gboard для Android теперь поддерживает более 300 языков
Google объявил, что виртуальная клавиатура Gboard для Android получила поддержку более чем 20 новых языков, среди которых традиционный и упрощённый китайский и корейский.
Общее количество языков, поддерживаемых Gboard, теперь составляет больше 300. На этих языках общаются 74% мирового населения нашей планеты.
В настоящее время Google также работает над добавлением поддержки менее известных и используемых языков, таких как манкс и маори.
Напомним, что виртуальная клавиатура со встроенным поиском Gboard стала доступна для устройств на базе Android в декабре 2016 года.
В марте 2017 в Gboard для Android появились подсказки эмодзи и GIF, возможность делиться GIF в поддерживаемых приложениях, улучшенный голосовой набор и новые темы оформления. А в июне разработчики добавили в приложение новый способ поиска эмодзи – через рисунок.
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