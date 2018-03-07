Xiaomi Mi Mix 2S сравнили с Mi Mix 2 на «живом» фото

В сети опубликовано новое фото смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, где тот запечатлен рядом с его предшественником в лице Xiaomi Mi Mix 2. На снимке оба аппарата лежат тыльной стороной вверх, что наводит на мысль об идентичности их лицевых панелей.

Xiaomi Mi Mix 2S

Разница в дизайне смартфонов определенно имеется: органично вписанная в корпус камера в Xiaomi Mi Mix 2 будет заменена на двойной вертикальный модуль в стиле iPhone X, выпирающий из левого верхнего угла аки прыщик на лбу. Расположение сканера отпечатков пальцев не изменилось, да и других отличий в обликах задних панелей не наблюдается. Согласно доступной информации, в плане аппаратной начинки смартфон Xiaomi Mi Mix 2S под кодовым именем Polaris сделает большой шаг вперед: его переведут на новейший процессор Qualcomm 845 и оснастят 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти, а также экраном OLED с соотношением сторон 18:9 и диагональю 6 дюймов при разрешении Full HD+.

Анонс Xiaomi Mi Mix 2S состоится в текущем месяце, и уже из коробки смартфон будет работать на Android 8 Oreo, а его батарея получит емкость 3400 мАч. Не исключено, что в марте или максимум в апреле Xiaomi покажет и свой новый флагман Mi 7 с его более крупной версией Mi 7 Plus. Первоначально появление этих смартфонов ожидалось на выставке MWC 2018, прошедшей на прошлой неделе.

Максим Мишенев, MobileDevice


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