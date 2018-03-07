Смартфон Huawei Honor 7C покажут на следующей неделе

Компания Huawei подтвердила, что анонс ее нового смартфона Honor 7C состоится уже в текущем месяце. Если верить инсайдерам, его показ пройдет буквально на следующей неделе непосредственно в Китае.

Huawei Honor 7C

Huawei Honor 7C представляет собой бюджетный смартфон с вытянутым до соотношения сторон 18:9, диагональ которого составит ровно 6 дюймов при не очень высоком разрешении HD+ или 1440х720 пикселей. Основная камера смартфона окажется двойной, 13+2 Мп, а фронтальную сделают 8-мегапиксельной на базе одного модуля. В спецификациях Huawei Honor 7C также упоминаются 3 или 4 Гб оперативной памяти, постоянная память на 32 Гб, слот microSD на 256 Гб и батарея емкостью 2900 мАч.

В основе смартфона будет лежать некий 8-ядерный процессор с частотой 1,8 ГГц, наделенный модулем LTE, поддержкой GPS и ГЛОНАСС, а также Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n. В Huawei Honor 7C можно будет установить две SIM-карты, а сам он работает на базе ОС Android 7.1.2 с последующим обновлением до Android 8 Oreo. В продажу смартфон поступит в нескольких цветовых решениях, включая синий и черный, но его цена пока что не сообщается.

Максим Мишенев, MobileDevice


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