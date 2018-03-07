Смартфон Energizer Hardcase H570S построен на MediaTek и защищен от воды

Компания Energizer представила целый ряд новых смартфонов на MWC 2018 на прошлой неделе, а сегодня ею был анонсирован еще один мобильник под названием Hardcase H570S. По характеристикам это бюджетное решение с платформой от MediaTek, но главное в нем – это его корпус и батарея.

Energizer Hardcase H570S

Смартфон Energizer Hardcase H570S характеризуется надежной защитой от попадания воды и пыли IP68 и от падения с высоты до 1,2 метра, плюс внутри него стоит батарея емкостью сразу 4800 мАч, так что с автономностью проблем явно не будет, особенно с учетом отсутствия энергоемких компонентов. Экран аппарата – это панель HD+ в базе и Full HD+ в топе при диагонали 5,7 дюйма, а на системной плате распложены 3 Гб ОЗУ и 32 Гб постоянной памяти вместе с процессором MediaTek MT6739 образца осени 2017 года.

Energizer Hardcase H570S работает на Android 8 Oreo и поставляется с фотокамерами на 8 Мп спереди и 13+0,3 Мп сзади, имеет два слота под SIM-карты, слот microSD и даже модуль NFC, что в бюджетном сегменте всегда являлось очень большой редкостью. Старт продаж Energizer Hardcase H570S запланирован на второй квартал текущего года, но у смартфона пока что нет рекомендуемой цены.

Максим Мишенев, MobileDevice


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