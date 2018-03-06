lifecell, "Киевстар" и Vodafone докупили частоты под 4G за 5,43 млрд гривен

На первом тендере операторы потратили 2,46 млрд гривен.

lifecell, "Киевстар" и Vodafone докупили частоты под 4G за 5,43 млрд гривен
Украинский государственный центр радиочастот
Фото: hi-Tech.ua

Во вторник, 6 марта, в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) в Киеве состоялся второй тендер по выдаче лицензий на 4G-связь в полосах радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц.

На тендер были выставлены шесть лотов, три из которых были закреплены за операторами большой тройки для обеспечения непрерывности оказания услуги. Лот №1 (30 МГц) отошел lifecell за 795 млн грн; лот №2 (50 МГц) - "Киевстару" за 1,325 млрд грн; лот №3 (40 МГц) - "Vodafone Украина" за 1,06 млрд грн.

Еще три лота были разыграны на аукционе.

Лот №4 получил "Киевстар" по цене 612 млн грн, лот №5 - "Vodafone Украина" по цене 742 млн грн, лот №6 - "Киевстар" по цене 900 млн грн.

Напомним, на первом тендере 31 января украинские мобильные операторы купили частоты под 4G в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц за 2,46 млрд гривен.

В феврале 2015 года НКРСИ провела аукцион по продаже лицензий на 3G, во время которой лоты были проданы "Астелиту" (lifecell) за 3,36 млрд гривен, МТС (Vodafone) - за 2,72 млрд, "Киевстару" - за 2,7 млрд.


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