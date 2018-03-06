Графеновый аккумулятор заряжается за 30 секунд

Разработчики Корейского института передовых технологий (KAIST) создали новый тип аккумуляторов на водной основе. Емкость таких аккумуляторов гораздо больше чем у обычных, что позволит им полностью зарядиться всего лишь за 30 секунд.

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Команда исследователей из Высшей школы энергетики под руководством профессора Чинг Ку Канга соединила волоконно-подобные полимерные цепи и металлооксидные нанокатоды на поверхности графена, взятого за основу изделия. Графен был выбран потому, что его структура увеличивает площадь накопителя, а следовательно, увеличивает и ёмкость аккумулятора в 100 раз.

Как утверждают разработчики, их аккумуляторы не только способны быстро заряжаться, но и способны дольше работать. Кроме того, они стабильны и экологичны, а также дешёвые в реализации. Будем надеяться, что в скором времени подобный аккумулятор будет запущен в массовое производство.


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