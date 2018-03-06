Сотрудник Samsung рассказал о работе над смартфонами

На прошедшей выставке MWC 2018 журналисты в ходе интервью с директором Samsung по продуктам и коммерческой стратегии Марком Ноттоном, узнали подробности относительно Galaxy S9 и планов на будущие устройства.

Samsung Galaxy S9 и S9+

Одним из отличительных элементов Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus стали новые цвета: черный, фиолетовый и синий. Марк Ноттон подтвердил, что со временем будут появляться и другие расцветки смартфонов.

В новинках, представленных на выставке MWC 2018, дактилоскопический сканер переместился под камеру. Журналисты выяснили у Марка Ноттона, почему компания не интегрировала его в дисплей. Представитель Samsung объяснил, что прежде чем внедрять новую технологию, производитель должен тщательно протестировать её и быть уверенным, что она готова к использованию. Возможно, Samsung недовольна невысокой скоростью срабатывания встроенных в экран дактилоскопов.

В грядущих смартфонах южнокорейский производитель планирует сделать виртуального помощника Bixby умнее, и уменьшить рамки вокруг дисплея. Также журналисты узнали, как скоро появится складной смартфон от Samsung. На что Ноттон ответил, что новые технологии должны появляться только после тщательной проверки.


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