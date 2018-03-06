Huawei P20: известны цены и подтверждена тройная камера

В сети появились новые утечки относительно флагманского смартфона Huawei P20. На этот раз инсайдеры опубликовали приглашение на презентацию новинки вместе с изображением самого аппарата.

Huawei P20

Как видно на снимке, девайс получит вырез в верху экрана, как у iPhone X. В этом же месте расположится фронтальная камера, датчик приближенности и вырез громкоговорителя.

Huawei P20 Series

Судя по всему, только в Pro-версии будет установлена тройная камера, тогда как обычный Huawei P20 будет оснащен двойной камерой. Характеристики смартфона пока не раскрываются.

Huawei P20

Также известный инсайдер Роланд Квандт рассказал, во сколько обойдутся покупателям новые флагманы: обычный Huawei P20 будет стоить €679, а P20 Pro и P20 Lite – €899 и €369 соответственно.

Официальный анонс Huawei P20 и Huawei P20 Plus состоится 27 марта.


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