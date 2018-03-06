Google для iOS интегрировался с iMessage

Google объявил о новых интеграциях, призванных расширить поисковую функциональность на большее количество приложений для iOS.

Одним из основных нововведений стала интеграция с iMessage, которая позволяет пользователям iPhone и iPad искать в интернете рестораны и видео, делиться своими любимыми местами с помощью иконок «Food» и «Nearby», а также искать и отправлять GIF-файлы, используя новый режим GIF Search.

«Хотите узнать больше о новом ресторане перед тем, как поделиться этой информацией о нём со своими друзьями? Нажмите на карточку ресторана, и вы попадёте на страницу поиска Google, где вы сможете посмотреть меню, отзывы, а также график посещаемости. Перейдите в режим GIF Search, и вы сможете найти гифку “Happy Birthday” и поделиться ею», — рассказал продакт-менеджер Google Кхан Ли (Khanh Le).

Пользователи iPad также получили доступ к нативной функции iOS 11 drag-and-drop для ссылок, текста и изображений, найденных в Google.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно нажать на иконку Google в «ящике приложений» iMessage (iMessage Apps Drawer).

Поддержка расширения для iMessage в настоящее время доступна только в США, но в скором времени она будет запущена и в других странах, пообещали в Google.

Напомним, что в сентябре в приложении Google для iOS появились популярные запросы и мгновенные ответы.


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