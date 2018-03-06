Названа европейская цена смартфонов Huawei P20

Инсайдеры опубликовали стоимость смартфонов серии Huawei P20, до анонса которых остается еще три недели. Как и ожидалось, цена очень кусается, но это объяснимо тем фактом, что все смартфоны позиционируются в качестве флагманских.

Huawei P20

Сразу оговоримся, что все указанные цены актуальны для ряда стран Европы – при заказе из Китая все представители серии Huawei P20 наверняка будут стоить немного дешевле, а при покупке в нашей стране придется еще и доплатить сверху. Итак, самый базовый аппарат Huawei P20 Lite оценен в 370 евро, и это смартфон на уровне моделей среднего класса от других китайских производителей. Сам Huawei P20 станет вашим минимум за 680 евро, ну а Huawei P20 Pro, также известный под названием Plus, оценивается и вовсе в 900 евро.

Все смартфоны данной серии будут представлены в Париже 27 марта этого года, но их, как утверждается, будет не три, а четыре – к трем перечисленным моделям добавят еще Huawei P20 Pro Porsche Edition. Этот смартфон получит премиальные материалы корпуса, соответствующую тему оформления и ценник на уровне 1000 евро. Основными конкурентами Huawei P20 станут Samsung S9 и S9+, а также новые флагманы от LG, Xiaomi и OnePlus, которые будут представлены до конца второго квартала текущего года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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