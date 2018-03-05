Samsung показала смартфоны S9 и A8 Enterprise Edition

Компания Samsung провела показ новых смартфонов S9 и A8 Enterprise Edition. Оба аппарата ровно ничем не отличаются от оригинальных моделей ни в плане внешности, ни в плане аппаратной начинки – здесь все кроется именно в программной части.

S9 и A8 Enterprise Edition

Согласно официальной информации, Samsung S9 и A8 Enterprise Edition получили лицензию Knox Configure сроком на три года, и это функционал по удаленной настройке корпоративных устройств. Помимо этого, прошивка этих смартфонов будет обновляться в течение четырех лет с момента анонса, и сюда входит, в том числе, ежемесячный выпуск патчей безопасности в течение трех лет.

В последний год Samsung будет выпускать апдейты раз в три месяца. Администраторы смартфонов S9 и A8 Enterprise Edition, подключенных к Knox Configure, смогут самостоятельно выбирать, как обновления ставить, а какие нет. Еще одним плюсом этих смартфонов является расширенная до 2 лет гарантия от производителя. Само собой, S9 и A8 Enterprise Edition нацелены на корпоративный сегмент, и их стоимость составит, соответственно, 850 и 500 евро. Старт продаж уже состоялся, но пока лишь в Германии, и до конца месяца ожидается релиз в других странах Европы.

Максим Мишенев, MobileDevice


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