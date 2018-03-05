Представлен концептуальный смартфон Vivo APEX

Состоялся анонс смартфона Vivo APEX родом из Поднебесной, которому пока еще очень рано появляться в продаже. Это, по сути, концепт, и во время презентации девелопер скрыл почти все данные о его возможностях.



Отличительной особенностью Vivo APEX стали очень тонкие рамки экрана, который занял 91 процент лицевой панели. Это матрица OLED с диагональю 6 дюймов, и прямо в нее встроен двойной сканер отпечатков пальцев для распознавания двух отпечатков одновременно – это повысит общую надежность устройства. Толщина рамок сверху и снизу составит 2 и 4 мм соответственно, а под дисплеем будет скрываться топовый процессор Qualcomm 845 вместе с дискретным ЦАП и неким емким аккумулятором.



Продажи Vivo APEX стартуют летом этого года, и у него будет одна-единственная выдвижная камера, которую придется использовать и как основную, и как фронтальную. Параметры камеры, а также объемы памяти, количество слотов под SIM-карты, версия ОС, перечень модулей связи – все это китайский вендор предпочел скрыть от общественности, но маловероятно, что нас ждет в этом плане что-то по-настоящему новое. Цена Vivo APEX тоже осталась покрыта тайной, но все станет известно ближе к концу этой весны.