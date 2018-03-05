Meizu выпустит безрамочный смартфон без вырезов

В последнее время производители смартфонов пытаются создать гаджеты, совершенно лишенные рамок вокруг дисплея. Не исключением стала и китайская компания Meizu.

Национальное ведомство интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики на днях зарегистрировало новый патент от компании MEIZU, в котором описывается полностью безрамочный смартфон.

В патенте Meizu говорится, что фронтальная камера и датчики освещения и приближения находятся на своем обычном месте, но интегрированы в сам дисплей. Для того, чтобы свет смог проникать сквозь экран, сам дисплей должен быть изготовлен из графена, который по своей природе является прозрачным.

Данная технология имеет ряд ограничений. Например, Meizu предстоит решить проблему свечения пикселей, чтобы те не искажали естественный свет. Будем надеяться, что в скором времени увидим аппарат, описанный в новом патенте китайского производителя.