Xiaomi Mi6 и Mi Mix 2 получили функцию Face Unlock

Компания Xiaomi выпустила 367-е еженедельное обновление фирменной прошивки MIUI для флагманских смартфонов Mi6 и Mi Mix 2. Апдейт принес с собой поддержку функции Face Unlock.

Чтобы распознать лицо пользователя, система сканирует несколько его черт, включая цвет кожи и морщины. Функция Face Unlock задействует фронтальную камеру. Следует отметить, что уровень безопасности этой функции гораздо ниже, чем у сканера радужной оболочки или Face ID у Apple .

Чтобы найти новую функцию нужно зайти в «Настройки», затем в «Экран блокировки» и «Добавить данные лица».