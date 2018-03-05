Главные подробности Huawei P20 и Mate 20 раскрыты до презентации

В китайском аналоге Twitter , социальной сети Weibo, была обнародована детальная информация о спецификациях и стоимости грядущих флагманских смартфонов Huawei P20 и P20 Pro.

После этого анонимным источником было выложено два фотоснимка Huawei P20 Lite в синей цветовой вариации, один из которых демонстрирует двойную основную камеру, а другой – безрамочный дисплей с вырезом в верхней части. Помимо этого, были опубликованы спецификации и стоимость топовых фаблетов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.

Huawei P20

Huawei P20 будет оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9, чипсетом Kirin 970 с функцией машинного обучения, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ ПЗУ, а также двумя основными камерами на 12+8 Мп и фронтальной на 20 Мп. Рекомендованная стоимость младшей версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ составит $600, а старшей с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – $675.

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro получит увеличенный 6-дюймовый дисплей с разрешением 2K+ и соотношением сторон 18:9, чипсет Kirin 970, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 64, 128 и 256 ГБ ПЗУ, а также четыре модуля камеры на 8, 12, 16 и 16 Мп – тройная основная камера и одиночный селфи-модуль. Рекомендованная стоимость младшей версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ составит $740, с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – $830, а старшей с 8 ГБ ОЗУ – $1 575. Ценник на последнюю кажется чрезвычайно высоким, возможно она будет выполнена в корпусе из дорогих материалов.

Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite получит 5,6-дюймовый дисплей с разрешением 2250?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, чипсет Kirin 659, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, аккумулятор емкостью 3520 мАч и ОС Android 8.0 Oreo. На опубликованном фото виден сканер отпечатков пальцев, а также дисплей с вырезом для фронтальной камеры и разговорного динамика. Стоимость составит €369.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro