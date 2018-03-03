Компания Sonim анонсировала новый смартфон XP8, созданный специально для спасателей. Мобильник характеризуется поддержкой коммуникационной платформы First Responder Network Authority или FirstNet, созданной в США шесть лет назад.



В пресс-релизе Sonim XP8 назван самым прочным смартфоном в мире, что, конечно же, спорно. Тем не менее, у него есть ряд особенностей, в частности, продвинутая защита от воды класса IP69, а заодно и защита от падений и ударов по военному стандарту MIL STD 810G. Также утверждается, что экраном Sonim XP8 можно пользоваться хоть мокрыми руками, хоть в перчатках, к тому же дисплей якобы не выцветает на солнце за счет повышенной яркости. Встроенный аккумулятор должен обеспечить хоть 35 часов работы в режиме разговора, плюс на корпусе есть кнопка SOS, которая вызовет службу спасения и отправит текущие координаты на заранее указанные номера.



Спецификации и цена Sonim XP8 не разглашаются, но вместе с ним представили еще один гаджет – сотовый телефон Sonim XP8s с аппаратной клавиатурой и классом защиты IP68. Этот моноблок тоже работает по 35 часов на одном заряде в режиме разговора, а главной его фишкой является поддержка технологии Enhanced Push-to-Talk. Другими словами, Sonim XP8s можно использовать в качестве рации.