Google выпустит Android P Developer Preview в марте

Интернет-гигант Google уже несколько месяцев работает над новой мобильной ОС Android 9, она же Android P. Дело близится к релизу первой превью-версии для разработчиков и бета-тестеров, и состояться он может уже в этом месяце.

Android P Developer Preview

Официальных подтверждений тому, что Android P Developer Preview выйдет именно в марте, пока что нет, но, если вспомнить, то первая бета Android 8 Oreo вышла как раз в самом начале весны прошлого года, за два месяца до конференции Google IO. Кроме того, буква P в названии может иметь косвенное отношение к числу Пи, так что выход Android P Developer Preview вполне стоит ожидать 14 марта (3.14). О самой ОС на данном этапе известно ничтожно мало: в частности, в нее добавят поддержку вырезов в верхней части экрана, как у Apple iPhone X, хотя эту монобровь хают все, кому не лень по причине уменьшения полезной площади дисплея.

Отметим, что анонс Android P совершенно точно состоится на конференции Google IO 2018, которая пройдет с 8 по 10 мая этого года. С этого момента Google будет регулярно выпускать девелоперские бета-версии, а финальный релиз Android 9 следует ожидать не раньше августа. Кодовое имя для новой платформы пока не придумано, но Google наверняка продолжит свою «сладкую» традицию и наречет девятый Андроид в честь какого-нибудь вкусного, хоть и не самого полезного блюда.

Максим Мишенев, MobileDevice


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