Смартфон Meizu M6s выйдет в двух новых версиях

Компания Meizu недавно выпустила весьма интересный смартфон M6s с вытянутым дисплеем и сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Аппарат привлек к себе внимание во многих странах мира, и совсем скоро в продажу поступят еще две его модификации.

Meizu M6s

Как сообщается, в новых версиях Meizu M6s сохранит почти все текущие спецификации, но вот памяти у него станет значительно больше. Сейчас он располагает 3 Гб ОЗУ и 64 Гб ROM, и это будет базовая модель – в средней окажутся 4-64 Гб, а тем, кому хочется побольше, предложат топовую версию с 6 Гб оперативки и 128 Гб постоянной памяти.

Смартфоны увидят свет в мае этого года, и если текущий Meizu M6s стоит около 190 долларов США, то версии 4-64 и 6-128 Гб окажутся дороже на 30 и 100 долларов соответственно. Насколько целесообразен такой шаг, сказать пока что трудно, поскольку по умолчанию Meizu M6s не такой уж и мощный, и платить 300 долларов за него станут далеко не все. К характеристиками мобильника относятся, напомним, батарея 3000 мАч, прошивка Android 7.1.2, фотокамеры на 8 и 16 Мп, процессор Samsung 7872 на восемь ядер и экран 18:9 с диагональю 5,7 дюйма и разрешением HD+. Текущая версия Meizu M6s уже доступна для приобретения в Китае.


Максим Мишенев, MobileDevice


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