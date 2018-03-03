Раскрыты спецификации смартфонов Moto E5

Стали известны спецификации смартфонов Moto E5, готовящихся к релизу уже этой весной. Устройства, как и предполагалось, не порадуют нас ничем новым или хотя бы интересным и окажутся абсолютно проходными, если Lenovo опять попытается продать их по завышенной цене, опираясь на бренд Motorola.

Moto E5

В серию Moto E5 вошли три модели, и базовой является Moto E5 Play. Это смартфон с экраном на 5,2 дюйма, большими рамками и разрешением HD, фотокамерами на 12 и 5 Мп и памятью 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ROM. Светлой стороной аппарата станет батарея на 4000 мАч. Смартфон Moto E5 получит уже 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ROM, а его экран вырастет до 5,5 дюйма по диагонали, но при этом сохранит разрешение HD. Разрешение камер составит 5 Мп для фронтальной и 16 Мп для основной, а емкость батареи зачем-то уменьшат до 3030 мАч.

Самый топовый Moto E5 Plus экипируют экраном 5,8 дюйма с картинкой HD+, фотокамерами на 8 и 16 мегапикселей, 32 или 64 Гб ROM, 3 Гб RAM и батареей сразу на 5000 мАч. Его основу составит процессор Qualcomm 430, и производитель даже расщедрится на NFC. Все три смартфона Moto E5 увидят свет до конца второго квартала.

Максим Мишенев, MobileDevice


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