Смартфон Huawei Y5 Lite (2018) получит Android 8 Oreo Go

Все бюджетные смартфоны постепенно переводятся на новую ОС Android 8 Go, которая является облегченной версией обычного Андроида, чтобы вся система не тормозила на слабом железе. Одним из таких мобильников станет новый Huawei Y5 Lite (2018), работа над которым идет полным ходом.



Спецификации грядущего Huawei Y5 Lite (2018) пока не раскрываются, но, судя по тенденциям, нас ждет мобильник с 1 Гб оперативной и 8 или 16 Гб постоянной памяти, экран которого получит разрешение 854х480 точек при диагонали, вероятно, 4,7 или ровно 5 дюймов. Процессора от Qualcomm не будет – с высокой долей вероятности основой гаджета станет чип MediaTek MT6737M с четырьмя ядрами и модулем LTE внутри.



Анонс Huawei Y5 Lite (2018) ожидается уже этой весной, и стоить он будет наверняка до 100 долларов США , иначе у него не будет ни единого шанса на фоне бюджетников от Xiaomi и представленного на днях Nokia 1 с легендарными сменными панелями. Продаваться Huawei Y5 Lite (2018) будет во всем мире, но в нашем случае его будет выгоднее всего выписать напрямую из Китая. Напомним, что в состав Android Go входят и облегченные фирменные приложения с приставкой Go – Gmail , Gmaps, YouTube и другие, наделенные лишь базовым функционалом.