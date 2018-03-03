Samsung готовит новый защищенный смартфон?

В сети найжен рендер некоего пока не анонсированного смартфона Samsung, внешность которого говорит сама за себя. Это будет мобильник в усиленном корпусе, способный сопротивляться воздействию не только воды и пыли, но также ударов и падений и, возможно, ряда других внешних факторов.

Samsung

Названия у этого смартфона пока что нет, но это явно не S9 Active, если судить по конфигурации тыльной вспышки. По слухам, это Galaxy Xcover 5, анонс которого вполне может состояться уже в ближайшие несколько дней. Источник фотографии сообщил, что в состав смартфона войдет устаревшее по современным меркам железо, в частности, экран HD на 5 дюймов, процессор Samsung 7570 и всего лишь 2 Гб оперативной памяти.

Запечатленный на фото модуль камеры окажется 13-мегапиксельным, а ОС смартфона прокачают до Android 7 Nougat вместо 8 Oreo. Очень надеемся, что Galaxy Xcover 5, если это и вправду он, получит спецификации иного рода, более актуальные, поскольку его предшественник Galaxy Xcover 4 вышел год назад и тоже не был очень уж популярным ввиду слабой начинки. Также упомянута батарея 2800 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Напомним, что новые флагманы Samsung S9 и S9+ тоже имеют защиту от воды и пыли IP68, но вот падений они боятся как огня.

Максим Мишенев, MobileDevice


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