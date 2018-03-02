Появилось фото Xiaomi Mi MIX 2S со сканером в экране

В сети появилось новое фото готовящегося к выпуску Xiaomi Mi MIX 2S. Как видно на изображении, грядущая новинка получит сканер отпечатков пальцев, который будет интегрирован в нижней части дисплея.

Xiaomi Mi7

Согласно прежним утечкам, корпус Xiaomi Mi MIX 2S будет выполнен из керамики, а задняя панель – из стекла. Новинку оснастят 6-дюймовым дисплеем с 2K-разрешением, двойной 12-мегапиксельной основной камерой с сенсорами Sony IMX363 и оптическим зумом.

Xiaomi Mi MIX 2S

Фронтальная камера с нижней рамки переместится в небольшой «козырек» в правом верхнем углу смартфона. Аппаратной основой девайса станет восьмиядерный процессор Snapdragon 845 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составит 256 ГБ. Также отмечается, что гаджет получит систему распознавания лиц пользователей и систему жестов, как в iPhone X.

Официальный дебют Xiaomi Mi MIX 2S состоится 27 марта. Стоимость новинки пока неизвестна.


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