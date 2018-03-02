Игровой смартфон Nubia засветился на рендерах

Китайский ресурс MyDrivers опубликовал в сети рендеры готовящегося к выпуску игрового смартфона ZTE Nubia. О грядущей новинке известно не так много. Дизайн будет включать цветовые элементы и эффекты с подсветкой в стиле геймерских десктопов.

Nubia

Согласно слухам, смартфон может выйти на рынок под именем Nubia Z18. Аппаратной основой гаджета станет четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Также новинка получит графический ускоритель Adreno 630 и модем Snapdragon X20 LTE со скоростью передачи данных до 1,2 ГБит/с.

Nubia
Nubia

В качестве программного обеспечения будет использоваться ОС Android 8.0 Oreo. Помимо этого, смартфон будет обладать воздушным охлаждением с четырьмя вентиляторами, углеводородными элементами корпуса.

Официальный дебют геймерского смартфона ZTE Nubia состоится в апреле текущего года.


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