Спустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дороже

В прошлом году в мире технологий появился The Light Phone — самый минималистический мобильный телефон, призванный навсегда убрать из жизни пользователей все отвлекающие факторы, бесконечные уведомления и искушение заглянуть в интернет. С его помощью нельзя было даже сделать селфи: только звонить и заносить контакты в память — причем не больше девяти номеров. Но это было год назад. Создатели «лайтфона» переосмыслили концепцию и решили добавить несколько функций (селфи все еще нет), пишут AIN.UA.

Спустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дороже

В Light Phone 2 внешне такой же минималистичный, как первый Light Phone, однако вместо оригинальной клавиатуры на 10 клавиш он получил E-Ink тачскрин, поддержку 4G, SMS, а еще будильник, карты, музыку и возможность воспользоваться онлайн-сервисами первой необходимости, вроде Uber. А вот социальных сетей, новостей, электронной почты и рекламы там не будет никогда.

Спустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дороже

Но что самое главное, Light Phone 2 в четыре раза дороже оригинального устройства, которое продавали за $100. Новая версия в рознице обойдется в $400, впрочем на Indiegogo, где как раз продолжается сбор средств на Light Phone 2, можно заказать устройство по льготной цене в $250. К слову, кампания уже профинансирована на 136% (собрали почти $340 000), а до ее окончания еще остается 24 дня.

Корпус Light Phone 2 будет выполнен из алюминия, габариты составят 91 x 55 x 6,5-7,5 мм, весить устройство будет 80 грамм. Телефон оборудуют четырехъядерным процессором Qualcomm MSM8909W, который используется в носимой электронике, например, умных часах. Объем оперативной памяти составит 1 ГБ, 8 ГБ встроенной памяти, батарея на 500 мАч (для столь ограниченного набора функций достаточно, считают разработчики).

Спустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дороже

Пока Light Phone 2 в разработке, первые готовые устройства планируют доставить бекерам в апреле 2019 года, а потом и на рынок. Впрочем, продавать свои уже не такие минималистичные телефоны в Украине основатели проекта Джо Хуллиер и Каивеи Танг, похоже, не планируют.

Спустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дороже

Майя Яровая, AIN


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