Спустя год создатели самого минималистичного телефона за $100 решили добавить новые функции. Он стал в 4 раза дороже
В прошлом году в мире технологий появился
В
Но что самое главное, Light Phone 2 в четыре раза дороже оригинального устройства, которое продавали за $100. Новая версия в рознице обойдется в $400, впрочем на Indiegogo, где как раз продолжается сбор средств на Light Phone 2, можно заказать устройство по льготной цене в $250. К слову, кампания уже профинансирована на 136% (собрали почти $340 000), а до ее окончания еще остается 24 дня.
Корпус Light Phone 2 будет выполнен из алюминия, габариты составят 91 x 55 x 6,5-7,5 мм, весить устройство будет 80 грамм. Телефон оборудуют четырехъядерным процессором Qualcomm MSM8909W, который используется в носимой электронике, например, умных часах. Объем оперативной памяти составит 1 ГБ, 8 ГБ встроенной памяти, батарея на 500 мАч (для столь ограниченного набора функций достаточно, считают разработчики).
Пока Light Phone 2 в разработке, первые готовые устройства планируют доставить бекерам в апреле 2019 года, а потом и на рынок. Впрочем, продавать свои уже не такие минималистичные телефоны в Украине основатели проекта Джо Хуллиер и Каивеи Танг, похоже, не планируют.
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01.03.2018 17:42