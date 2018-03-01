LG G7 тайно показали на MWC 2018

На выставке MWC 2018 компания LG провела закрытую презентацию своего нового флагмана G7. В подтверждение тому в сети появилось видео, заснятое кем-то из присутствующих. Первое, что сразу бросается в глаза – вырез в верхней части дисплея, как у iPhone X.

LG G7 оснащен 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120?1440 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Аппаратной основой флагмана стал процессор Qualcomm Snapdragon 845 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 64 ГБ или 128 ГБ.

Также упоминается о двойной основной камере с модулями на 16 Мп каждый. Разрешение фронтальной – 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Известный инсайдер Эван Блэсс ссылаясь на собственный источник, также сообщил, что вместе с LG G7 на стенде были модели Q7 и V35, а также новые умные часы.