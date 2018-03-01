Samsung больше не будет гнаться за передовыми технологиями

На выставке MWC 2018 в Барселоне глава мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох заявил о кардинальном изменении подхода к выпуску новых устройств. Теперь в приоритете компании не передовые технологии, а необходимая и важная для их клиентов продукция.

Galaxy S9+

Как отметил глава мобильного подразделения, до сих пор технический гигант был одержим тем, чтобы первым внедрить новую технологию, но теперь все изменится.

«Мы начали производить мобильные телефоны раньше китайских компаний и были одержимы тем, чтобы быть первыми в мире и отрасли, не думая о том, как эти нововведения могут быть полезными для потребителей. Быть ??первым сегодня не так важно, поэтому наша новая стратегия заключается в том, чтобы в нужное время выпускать то, что потребители считают значимым и ценным.»

По словам главы мобильного подразделения Samsung, во второй половине нынешнего года компания выпустит смарт-колонку с искусственным интеллектом. Однако она будет доступна только тогда, когда будет первоклассного качества.

Вторая версия виртуального помощника Bixby, как пообещал Ди Джей Кох, выйдет летом нынешнего года вместе с Galaxy Note9.


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