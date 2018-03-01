Samsung больше не будет гнаться за передовыми технологиями

На выставке MWC 2018 в Барселоне глава мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох заявил о кардинальном изменении подхода к выпуску новых устройств. Теперь в приоритете компании не передовые технологии, а необходимая и важная для их клиентов продукция.

Как отметил глава мобильного подразделения, до сих пор технический гигант был одержим тем, чтобы первым внедрить новую технологию, но теперь все изменится.

«Мы начали производить мобильные телефоны раньше китайских компаний и были одержимы тем, чтобы быть первыми в мире и отрасли, не думая о том, как эти нововведения могут быть полезными для потребителей. Быть ??первым сегодня не так важно, поэтому наша новая стратегия заключается в том, чтобы в нужное время выпускать то, что потребители считают значимым и ценным.»

По словам главы мобильного подразделения Samsung, во второй половине нынешнего года компания выпустит смарт-колонку с искусственным интеллектом. Однако она будет доступна только тогда, когда будет первоклассного качества.

Вторая версия виртуального помощника Bixby, как пообещал Ди Джей Кох, выйдет летом нынешнего года вместе с Galaxy Note9.