Huawei прояснила ситуацию с камерами в новых флагманах

Инсайдеры в компании Huawei сообщили важную информацию о возможностях новых флагманских смартфонов серии Р20. В частности, была затронута тема фотокамер, поскольку многие уже стали путаться в их количестве, но теперь все наконец-то встало на свои места.



В частности, появилось подтверждение, что тройная фотокамера все-таки будет, но только в ультрадорогой версии Huawei P20 Plus с большим экраном, вкусной начинкой и завышенной ценой (она, кстати, пока не сообщается). Обычный Huawei P20 обойдется двойным модулем основной камеры, равно как и совсем дешевый Huawei P20 Lite, который наверняка окажется дико скучным за свои деньги. Все три мобильника получат по паре фронтальных камер для селфи, прошивку Android 8 Oreo с оболочкой EMUI 8, которой уже полгода и, конечно же, оптику от Leica, за исключением модели Lite.



Разумеется, процессоров Qualcomm и MediaTek здесь не будет и быть не должно – вместо них установят Kirin 970, тот самый, что с моднявым искусственным интеллектом, который поможет прибавить к итоговой стоимости дополнительные несколько долларов. Корпуса всех версий Huawei P20 со всех сторон покрыты стеклом, что позволит разбить его первый же день, если заранее не купить защитный чехол на том же AliExpress. Анонс своих флагманов Huawei проведет 27 марта этого года в Париже.