MWC 2018: Ulefone T2 Pro – интересный безрамочник из Китая

На MWC 2018 китайская фирма Ulefone показала весьма интересный смартфон T2 Pro на базе восьмого Андроида. Мобильник любопытен тем, что китайцы хоть и клонировали десятый Айфон с его богомерзкой монобровью, но добавили немало оригинальных идей дизайна, которые пошли аппарату на пользу.



Главным недостатком смартфона Ulefone T2 Pro является его цена – он выйдет в середине лета этого года и будет стоить почти $400, что совершенно неадекватно – никто не станет платить такие деньги за третий эшелон. Впрочем, за 4 месяца цена наверняка сильно снизится, так что подождем. После релиза Ulefone T2 Pro сможет предложить корпус из стекла с беспроводной и быстрой зарядкой батарейки 5000 мАч, фронтальную камеру на 16 Мп, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и минимальные рамки самого дисплея.



Последний – это панель IPS Full HD+ с соотношением сторон целых 19:9, то есть он еще более вытянутый, чем у Samsung S9, а его диагональ составит 6,7 дюйма. Грубо говоря, по размерам это конкурент фаблета Xiaomi Mi Max 3, который выйдет в мае этого года. К прочим характеристикам Ulefone T2 Pro относятся 8 Гб ОЗУ, основная камера 21+13 Мп, процессор MediaTek Helio P70 на уровне Qualcomm 660 и 128 Гб постоянной памяти плюс слот microSD. Размеры Ulefone T2 Pro составят 166х78х8 мм при весе 160 граммов.