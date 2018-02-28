MWC 2018: емкость батареи ASUS Zenfone Max (M1) составила 4000 мАч

На MWC 2018 в Барселоне представлен новый смартфон ASUS Zenfone Max (M1) из пятого поколения Зенфонов. По сути, это долгоиграющий мобильник среднего класса, вот только его батарея все же получила сколько-нибудь выдающуюся емкость.



Внутри ASUS Zenfone Max (M1) стоит АКБ на 4000 мАч, как во многих устройствах Xiaomi, однако к ее плюсам сразу стоит отнести умение быстро заряжаться, плюс смартфон допили программно, и он может проработать до 40 часов в режиме 4G, если верить пресс-релизу. ASUS Zenfone Max (M1) относится к среднему классу и предлагает вытянутый экран HD+ на 5,5 дюйма, процессор Qualcomm 430, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ROM, а также фотокамеры на 13+8 Мп сзади и 8 Мп спереди. Упоминается поддержка HDR и записи роликов в 4К, но частоту кадров уточнять не стали.



С точки зрения дизайна ASUS Zenfone Max (M1) не подарил ничего нового, да и в плане аппаратных плюшек смартфон не может порадовать откровенно ничем – в нем нет даже модуля NFC , и это в 2018 году. Версия прошивки тоже не сообщается, так что нас может ждать Android 7 2016 года. Старт продаж ASUS Zenfone Max (M1) состоится этой весной по цене в районе $240, и в него могут встроить распознавание лиц при помощи фронтальной камеры.