Nokia проведет на Луну 4G-интернет для трансляции видео

Оператор сотовой связи Vodafone планирует совместно с компанией Nokia создать 4G-сеть на Луне. Все необходимое оборудование доставит туда немецкая космическая компания PTScientists.

Moon 4G

Миссия на Луну должна стартовать в 2019 году с мыса Канаверал (США). На Луну планируется доставить два лунных ровера производства компании Audi. Предполагается, что на спутник Земли также будет доставлено оборудование Nokia для создания 4G-сети. Nokia уже разрабатывает ультракомпактную базовую станцию, которая будет весить меньше килограмма.

При помощи 4G компания PTScientist планирует создать телекоммуникационный мост между Землей и Луной. Тогда исследователи смогут получать данные с поверхности спутника. Планируется также вести прямую трансляцию в HD-разрешении с поверхности Луны, а любой желающий сможет посмотреть видео.

Покрыть Луну 4G-связью планируется уже в 2018 году. Базовая станция будет работать на частоте 1800 МГц. Как сообщила Nokia в пресс-релизе, технология мобильной связи 4G-LTE более энергоэффективна, чем аналоговое радио, и позволит передавать больший объем данных.


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