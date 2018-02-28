Nokia 7 Plus и 8 Sirocco получили приложение камеры с ручными настройками

Поклонники бренда Nokia обнаружили в представленных на MWC 2018 смартфонах функцию, характерную исключительно для старых устройств линейки Lumia, которая позволила называть их лучшими камерофонами. Речь идёт об удобном фирменном приложении камеры с широким спектром ручных настроек.

Грядущие смартфоны Nokia 7 Plus и 8 Sirocco имеют схожее приложение камеры с аналогичными ручными настройками времен линейки Lumia. С его помощью можно настраивать экспозицию, баланс белого, фокусное расстояние, выдержку, ISO и многие другие параметры.

По заявлениям представителей компании все смартфоны Nokia, оснащенные оптикой Zeiss, будут иметь фирменное многофункциональное приложение камеры, так полюбившееся поклонникам линейки камерофонов Lumia.