BQ анонсировала смартфоны Aquaris VS и Aquaris VS Plus

Под маркой BQ вышли смартфоны Aquaris VS и Aquaris VS Plus среднего ценового диапазона. Оба аппарата лишились кнопок Home на лицевой панели и получили дактилоскоп сзади, под основной камерой.



Модель BQ Aquaris VS оснастили экраном HD на 5,2 дюйма, процессором Qualcomm 430 и 3 или 4 Гб ОЗУ в зависимости от версии вместе с 32 или 64 Гб постоянной памяти. В наличии фотокамеры на 12 Мп сзади и 8 Мп спереди, быстрая зарядка батарейки 3100 мАч и ОС Android 7.1.2, уже не самая свежая. BQ Aquaris VS поступит в продажу по цене от 190 евро уже в марте этого года.



Моноблок BQ Aquaris VS Plus получил идентичный дизайн, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб ROM и процессор Qualcomm 430, а его экран вырос до 5,5 дюйма и получил разрешение Full HD. Увеличилась и батарейка – 3400 мАч, тоже с поддержкой быстрой зарядки. Оба смартфона оснащены корпусами из металла, двумя слотами SIM и поддержкой microSD, кроме того они умеют работать в сетях LTE , и совсем скоро для них выпустят ОС Android 8 Oreo. Цена старшей модели начитается от 230 евро. К минусам аппаратов относится устаревший дизайн – рамки вокруг экрана по нынешним меркам поистине огромные, что может негативно сказаться (и скажется) на их продажах.