MWC 2018: «флагманский» смартфон TP-Link Neffos N1

Компания TP-Link на MWC 2018 в Барселоне анонсировала новый смартфон Neffos N1, позиционируемый в качестве флагманского. На деле же это представитель среднего сегмента, а его цена на момент показа озвучена не была.

TP-Link Neffos N1

Смартфон TP-Link Neffos N1 построен на 8-ядерном CPU Mediatek Helio P25 и располагает 4 Гб RAM и 64 Гб постоянной памяти, тогда как емкость АКБ увеличена до 3260 мАч. Если верить производителю, то эту батарейку можно зарядить наполовину всего лишь за полчаса. На якобы флагманский TP-Link Neffos N1 установлена морально устаревшая ОС Android 7, которой совсем скоро исполнится два года, и поверх нее стоит фирменная оболочка NFUI, о возможностях которой судить пока сто сложно. Лицевую панель мобильника занял экран Full HD на 5,5 дюйма с довольно широкими по современным меркам рамками и стеклом Gorilla Glass, поколение которого производитель предпочел не уточнять.

Тыльная камера TP-Link Neffos N1 состоит из двух модулей Sony на 12 Мп, что в теории позволит делать снимки высокого качества с размытым фоном, а на лицевой панели стоит сенсор 8 Мп с широким углом. У смартфона есть два слота под SIM-карты, поддержка карт microSD и дактилоскоп, а также полный набор стандартных компонентов. Цена и дата релиза TP-Link Neffos N1 не сообщаются.

Максим Мишенев, MobileDevice


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