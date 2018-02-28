MWC 2018: ASUS представила смартфоны ZenFone 5

На выставке MWC 2018 компания ASUS представила следующее поколение своих смартфонов Zenfone. В серию Zenfone 5 вошло три аппарата: Zenfone 5, Zenfone 5 Lite и Zenfone 5 Z.

ASUS Zenfone 5

Базовая модель ASUS Zenfone 5 выполнена в аналогичном дизайне iPhone X. На презентации ASUS подчеркнула, что вырез в экранах ее смартфонов по площади на 26% меньше, чем у iPhone X. Благодаря этому вырезу и узким рамках соотношения площади экрана к площади лицевой панели составляет впечатляющие 90%.

ASUS Zenfone 5 получил 6,2-дюймовый дисплей Super IPS с разрешением 2264 ? 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9 и поддержкой расширенного цветового охвата DCI-P3. Максимальная яркость составляет 500 кд/м2, а охват цветового пространства NTSC составляет 95,4%.

Аппаратной основой устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 636 в тандеме с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ, которые можно расширить за счёт microSD-карты. Емкость аккумулятора достигает 3300 мАч. ASUS Zenfone 5 появится в продаже не раньше апреля нынешнего года. Стоимость новинки пока неизвестна. Покупатели смогут выбрать из двух вариантов цветового оформления: серебристого и темно-синего.

ASUS Zenfone 5 Z

ASUS Zenfone 5 Z – самая мощная модель в серии. Внешне смартфон практически не отличается от обычного Zenfone 5 – отличия кроются внутри и касаются однокристальной платформы и объемов памяти. Zenfone 5 Z обладает 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9.

Аппаратной основой новинки стал процессор Snapdragon 845 в тандеме с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 64, 128 или 256 ГБ.

Камеры у Zenfone 5Z, и аккумулятор точно такие же, как и в Zenfone 5. Продажи флагмана стартуют с июня текущего года, по цене от €479. Также доступны два варианта цветового оформления: серебристый и темно-синий.

Камеры

Камеры у Zenfone 5 и Zenfone 5z идентичны. На тыльной стороне смартфонов расположилась сдвоенная камера с основным 12-Мп сенсором Sony IMX363, которая обладает диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом со скоростью срабатывания в пределах 0,03 с.

Вспомогательный модуль на 8 Мп необходим для расширения угла обзора с первоначальных 83° до 120°. Фронтальная камера построена на сенсоре разрешением 8 Мп и объективе с углом поля зрения 84° и диафрагмой F/2,0.

ИИ и ZeniMoji

ZenFone 5 и ZenFone 5Z получили поддержку различных функций искусственного интеллекта: AI Boost (повышение производительности в играх), AI Photography (распознавание сцен, обучение фотоискусству, портретный режим и улучшение качества фото), AI Display (автоматическая регулировка цветовой температуры и поддержание экрана включенным, пока пользователь смотрит на него), и AI Ringtone (автоматическая подстройка громкости звонка в зависимости от уровня шума окружающей обстановки).

Помимо этого, новинки обладают анимированными эмодзи ZeniMoji, которые можно использовать в видеозвонках и прямых видеотрансляциях.

ASUS Zenfone 5 Lite

ASUS Zenfone 5 Lite – самый доступный смартфон в серии. Новинка получила 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 ? 1080 пикселей, прикрытый изогнутым по краям защитным 2.5D-стеклом. Экран Zenfone 5 Lite (без выреза) занимает 80,3% площади лицевой панели смартфона.

Аппаратной основой стал процессоры Qualcomm Snapdragon 630, для некоторых регионов Snapdragon 430. Будет доступно две версии модели: с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-накопителя или в варианте 4/64 ГБ.

Помимо этого, Zenfone 5 Lite обладает двумя двойными камерами – основной на 16 Мп с фазовым автофокусом, диафрагмой F/2.2 и углом поля зрения 80°, а также фронтальной на 20 Мп с сенсором Sony IMX376, диафрагмой F/2.0 и углом поля зрения 85,5°.

Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч. Что интересно весит Zenfone 5 Lite 168 г – против 155 г у Zenfone 5. Предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и карты памяти microSD. Поддерживаются NFC , позволяющий осуществлять бесконтактные платежи. Сканер отпечатков пальцев у Zenfone 5 Lite находиться на задней панели. Разъема USB Type-C здесь нет (для зарядки используется microUSB).

Прием заказов на Zenfone 5 Lite начнется уже в марте, однако стоимость гаджета также неизвестна. Смартфон будет доступен в трех цветовых гаммах: белой, красной и чёрной.

Программное обеспечение

Все три смартфона получат в качестве графического интерфейса оболочку ZenUI 5.0, работающую на базе ОС Android 8 Oreo.