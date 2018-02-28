Может потребоваться месяц, чтобы заменить оригинальную батарею в iPhone
Всего несколько недель назад один из аналитиков Barclays сказал, что время ожидания замены батареи в iPhone составляет около двух недель и будет улучшаться.
Теперь фирма говорит, что среднее время ожидания увеличилось до трех-четырех с половиной недель. А некоторые магазины попросят клиентов подождать от девяти до десяти недель.
Это списывают на то, что Apple сократила стоимость замены батареи до двадцати девяти долларов США в декабре прошлого года.
Компания ранее признала, что она намеренно замедляла старые телефоны, чтобы компенсировать старение батареи.
В результате скидки среднее время ожидания замены батареи подскочило до четырех недель в январе, но затем упало примерно до двух недель в начале февраля.
К слову, батареи для iPhone 6 и 6 Plus в дефиците.
Barclays также прогнозирует, что продажи iPhone в 2018 году будут меньше, так как люди ремонтируют телефоны вместо покупки новых устройств.
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