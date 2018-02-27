Приложение Google для телефонов Android занимается транскрипцией голосовой почты для клиентов T-Mobile

Теперь владельцам смартфонов Pixel и Nexus на T-Mobile будет легче определить, стоит ли им слушать голосовую почту.

В последнем обновлении для приложения Google Phone добавлены «транслируемые голосовые сообщения Google для пользователей T-Mobile USA».

Это очень похоже на то, с чем клиенты Google Voice уже знакомы.

Когда кто-то оставляет вам голосовую почту, Google делает все возможное, чтобы транскрибировать это сообщение и помещает текст прямо на вкладку голосовой почты.

Это не всегда неудобно, но дает быстрое представление о том, является ли это важным пропущенным звонком или каким-то бессмысленным спамом.

Google заявляет, что эта функция доступна исключительно для пользователей T-Mobile прямо сейчас, что можно считать несколько странным.

Ведь Verizon является официальным партнером для устройств Pixel.

По словам источника, клиенты T-Mobile начали замечать транскрипции, появившиеся в начале этого года.

Они выполняются «компьютерными программами» и «анализируются машинами», — рассказали представители Google .