Приложение Google для телефонов Android занимается транскрипцией голосовой почты для клиентов T-Mobile
Теперь владельцам смартфонов Pixel и Nexus на T-Mobile будет легче определить, стоит ли им слушать голосовую почту.
В последнем обновлении для приложения Google Phone добавлены «транслируемые голосовые сообщения Google для пользователей T-Mobile USA».
Это очень похоже на то, с чем клиенты Google Voice уже знакомы.
Когда кто-то оставляет вам голосовую почту, Google делает все возможное, чтобы транскрибировать это сообщение и помещает текст прямо на вкладку голосовой почты.
Это не всегда неудобно, но дает быстрое представление о том, является ли это важным пропущенным звонком или каким-то бессмысленным спамом.
Google заявляет, что эта функция доступна исключительно для пользователей T-Mobile прямо сейчас, что можно считать несколько странным.
Ведь Verizon является официальным партнером для устройств Pixel.
По словам источника, клиенты T-Mobile начали замечать транскрипции, появившиеся в начале этого года.
Они выполняются «компьютерными программами» и «анализируются машинами», — рассказали представители Google.
Apple также добавила записи голосовой почты для пользователей iPhone в iOS 10.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
27.02.2018 17:43